New York Times: В России пандемию коронавируса усугубляет массовый алкоголизм

Распространенное ошибочное убеждение, что алкоголь поможет защититься от болезни, повышает продажи спиртных напитков и уровень домашнего насилия.

Главный врач клиники в южно-центральном регионе России Доктор Азат Асадуллин готовится к наплыву пациентов. Он увеличивает количество больничных коек, запасается лекарствами и средствами дезинфекции. Но проблема, бороться с которой он готовится - это алкоголизм.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что во всем мире распространение пандемии коронавируса усиливает страхи, что запертые дома встревоженные люди "обнимутся" с бутылкой. В России же за две недели карантина эти страхи стали реальностью. Многие доказательства указывают на то, что скачок в продажах спиртного тесно связан с повышением уровня домашнего насилия.

"Пациенты упрямы, раздражены и агрессивны", - сказал доктор Асадуллин, описывая своих пациентов во время пандемии.

"После Нового Года они обычно более уступчивы и счастливы", - сказал он.

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Сокращение любви к алкоголю стало одной из главных целей правительства в сфере здравоохранения в годы президентства Владимира Путина. Свежая статистика говорит, что россияне теперь на треть меньше потребляют спиртного за год, чем в 2003 году. Но крупные запои остаются привычкой некоторых людей, особенно во время праздников. В марте, когда Путин объявил о обязательную оплачиваемую неделю "отпуска" для замедления распространения коронавируса, пагубная российская привычка дала о себе знать.

Продажи водки в России подскочили на 65% в последнюю неделю марта по сравнению с месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные компании GfK, которая занимается рыночными исследованиями. Активисты, которые борются с домашним насилием, зафиксировали скачок жалоб на нападения, особенно со стороны пьяных мужчин.

В Якутии власть заметила повышение уровня преступлений, которые совершают пьяные люди. Одним из примеров стало убийство семьи из четырех человек.

"Некоторые люди решили, что эта неделя дома - это такие каникулы. К сожалению, это приводит к плохим последствиям", - сказал губернатор Якутии Айсен Николаев.

Он запретил продажу алкоголя на протяжении карантинной недели в столице региона городе Якутск, население которого достигает 300 тысяч. Около десятка из 85 регионов России тоже ограничили продажу спиртного.

"Мне жаль, если это кому-то не нравится. История рассудит", - сказал губернатор Башкортостана Радий Хабиров, объявляя о запрете продажи алкоголя с 18:00 до 10:00 ежедневно.

Активисты, которые борятся с явлением алкоголизма, отмечают, что вся страна должна ограничить продажи спиртных напитков в период социального дистанцирования. Но пока что реакция была частичной. Активисты и врачи обвиняют правительство в плохом информировании населения, что может ухудшить ситуацию.

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Председатель организации "Трезвая Россия" Султан Хамзайев говорит, что две недели пытался добиться, чтобы министерство здравоохранения РФ публично объявило, что выпивание вредит борьбе с коронавирусом. Но только 6 апреля министр Михаил Мурашко во время интервью на телевидении сказал, что "лечение алкоголем" приведет к тому, что пациенты с коронавирусом попадут в больницу в состоянии, в "котором их спасти будет невозможно".

Доктор Асадуллин, который работает в государственной наркологической клинике в Башкортостане, сказал, что ожидает целую волну пациентов, масштабы которой будут не меньшими, чем та, которая наблюдается в России во время новогодних праздников. Однако, если зимой пациенты уходят в запой из-за празднования, в этот раз, по словам врача, они пьют из-за тревоги. Легенда о "дезинфекции" часто становится оправданием.

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Марина Писклакова, которая руководит Центром помощи жертвам домашнего насилия, сказала, что ее организация получила 2537 жалоб на горячую линию в марте. И это на 25% больше, чем в феврале. Последнюю неделю марта, когда Кремль отправил всех домой, жалоб было больше всего. В одном из случаев мужчина, который остался дома из-за карантина, напился и избил свою беременную жену. Жертва после этого попала в реанимацию. По словам Писклаковой, она ожидает ухудшения ситуации, поскольку пандемия усилит экономические проблемы России.

"У нас будет волна алкоголизма, а также домашнего насилия после эпидемии. Потому что экономика сильно пострадает. И многие люди уже сейчас теряют работу. Это только начало", - считает она.