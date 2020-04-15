Radio Farda: Иран предлагает Украине самописцы сбитого самолета "МАУ" за отказ от судов

Тегеран направил Киеву проект меморандума, в котором не признает свою вину за уничтожение украинского авиалайнера и требует отказаться от судебных исков и расследований.

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. Документ обяжет Киев и семьи погибших пассажиров сбитого вблизи Тегерана рейса 752 отказаться от своего права судиться с иранской стороной.

Об этом пишет Radio Farda, напоминая, что иранские "Стражи исламской революции" запустили две ракеты по пассажирскому самолету украинской компании "МАУ" 8 января. Это произошло на фоне иранского ракетного обстрела военной базы в Ираке, на которой находились военные США. После трех дней отрициний власти Ирана взяла на себя ответственность за уничтожение украинского авиалайнера и убийство 176 пассажиров и членов экипажа на борту. В Тегеране позже заявили, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".

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Radio Farda узнала, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании Министерству иностранных дел Украины. Согласно его тексту, семьи жертв должны согласиться, что "человеческая ошибка" стала причиной катастрофы. Кроме того, Украина и родные погибших не должны идти на юридические действия против Ирана в обмен на уплату компенсации иранской стороной и передачу содержимого бортовых самописцев после анализа.

По мнению эксперта из международного авиационного законодательства Андрея Гука, предложенный Ираном меморандум нацелен разъединить страны, граждане которых погибли в сбитом самолете. Ведь Тегеран предлагает заключить отдельное соглашение с Украиной. Кроме того, Гук считает, что утверждения иранской стороны о "человеческой ошибке" как причине катастрофы означает отказ Ирана взять на себя ответственность за трагедию.

"Вопросом остается то, готов ли Иран к ответственности, готов ли он объяснить, почему авиапространство не было закрыто и по каким причинам возникла "человеческая ошибка", а также готов ли он заплатить компенсацию", - сказал эксперт.

Он также отметил, что в проекте иранского меморандума, который был направлен МИД Украины, нет ни слова о какой-либо ответственности Ирана. В документе также мало условий для начала переговоров о выплате компенсаций.

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Гук считает, что если Украина согласится с этим меморандумом, вопрос о том, готов ли Иран заплатить семьям жертв и украинской авиакомпании, останутся без ответа. Другими словами, Иран предлагает, чтобы расследование появления "человеческой ошибки" и возможных причин авиакатастрофы, а также все судебные процедуры проводились исключительно иранскими властями.

"Прежде всего, причина катастрофы не должна привязываться к человеческой ошибке раньше, чем появятся выводы независимого и полноценного расследования. Во-вторых, правительство Украины не может быть ответственным за то, чтобы заставить семьи жертв отказаться от права добиваться независимого расследования ради получения компенсации от Ирана. В-третьих, Украина не должна брать обязательства обеспечить Иран техническими данными украинской авиалинии. Потому что Иран не предоставляет свои данные. Он не принимает надлежащие меры для обеспечения доступа к своим данным и результатам предварительного расследования для Украины и других причастных стран", - пояснил Гук.

Более того, в проекте меморандума говорится, что Иран может позволить иностранным экспертам участвовать в анализе данных с бортовых самописцев, но только при условии, что Тегеран признает свою неспособность это сделать самостоятельно.