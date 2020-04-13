CNN: Близкий друг и донор Трампа умер от коронавируса

Нью-Йоркский магнат регулярно жертвовал деньги в фонды, которые были основаны для поддержки президентства Трампа.

Заметный застройщик из Нью-Йорка Стэнли Чера, который жертвовал деньги Республиканской партии и был соучредителем компании Crown Acquisitions, умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом CNN сообщил источник, близкий к нью-йоркскому магнату. На момент смерти ему было 77 лет. Издание пишет, что Чера был другом президента Дональда Трампа. С 2016 до 2019 года он пожертвовал 402,8 тысяч долларов организациям Donald J. Trump for President Inc и Trump Victory. Как свидетельствуют записи Федеральной избирательной комиссии США, эти организации были созданы для поддержки президентства Трампа.

Читайте такжеКоронавирус в США: страна объявила масштабное бедствие - впервые во всех штатах (фоторепортаж)

Компания Черы Crown Acquisitions также в 2008 году заключила соглашение с зятем американского президента Джаредом Кушнером, который теперь занимает должность советника президента США в Белом доме. Тогда речь шла о покупке доли в здании на Пятой авеню в Нью-Йорке, которое принадлежало компании Кушнера.

Прошлого ноября Чера представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов, называя президента США "моим дорогим другом". В 2019 году во время кампании в Мичигане Трамп тоже вспомнил Черу, описав его как "одного из крупнейших строителей и владельцев недвижимости в мире".

"Он отличный парень, он был со мной с самого начала", - сказал тогда Трамп.

Читайте такжеNew York Times: В США выяснили, кто принес коронавирус в Нью-Йорк

New York Post писало о госпитализации друга амерканського президента с коронавирусом 24 марта. В прошлом месяце сам Трамп также говорил о "друге", который борется с "порочностью" COVID-19. Тогда он вспомнил, что упомянутый друг был в коме. Вероятно, что Трамп рассказывал именно о Чере.