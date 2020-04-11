Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади в Ватикане (фоторепортаж)

Из-за пандемии коронавируса богослужения в Страстную пятницу состоялись без участия верующих.

Вечером в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в этом году отмечали 10 апреля, Папа Римский Франциск I совершил Крестный ход по почти пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обычно эта процессия, в которой ежегодно принимают участие тысячи паломников со всего мира, происходит у стен Колизея в Риме. Однако в этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

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Участники процессии прошли от обелиска в центре площади до ступенек собора. Во время шествия были зачитаны медитативные размышления на тему страданий Христа. В этом году они были написаны заключенными в тюрьмах и семьей женщины, которая стала жертвой домашнего насилия, сообщили в Ватикане.

После шествия Франциск не произнес речь или молитву, как обычно, а всего несколько минут молча помолился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса.

Ранее, выступая в эфире итальянского телевидения, Папа Франциск сравнил медиков, священников и монахинь, которые умерли во время пандемии COVID-19, с солдатами, павшими на войне.

"Они пожертвовали своей жизнью за любовь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, итальянские мафиозные банды начали заниматься благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозят еду: из-за ситуации с коронавирусом много кто потерял работу.