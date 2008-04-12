Буш утверждает, что США не будут нападать на Иран
11:51, 12 апреля 2008Мир
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Только защитит американцев и иракцев...
Соединенные Штаты Америки не намерены нападать на Иран.
Как сообщает «Радио свобода», об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил Президент США Джордж БУШ.
Вместе с тем, он отметил, что США будут защищать американцев и иракцев от действий Тегерана в Ираке.
Д.БУШ отметил, что все возможности для развития отношений с Ираном остаются открытыми, включая и применение силы. Однако, по словам Президента США, он отдает предпочтение дипломатическим мерам.
Д.БУШ в очередной раз обвинил Иран в стремлении создать ядерное оружие и финансировании группировок, которые воюют против американцев.
Тегеран подобные обвинения отвергает.
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