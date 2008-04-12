Буш утверждает, что США не будут нападать на Иран

Соединенные Штаты Америки не намерены нападать на Иран.

Как сообщает «Радио свобода», об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил Президент США Джордж БУШ.

Вместе с тем, он отметил, что США будут защищать американцев и иракцев от действий Тегерана в Ираке.

Д.БУШ отметил, что все возможности для развития отношений с Ираном остаются открытыми, включая и применение силы. Однако, по словам Президента США, он отдает предпочтение дипломатическим мерам.

Д.БУШ в очередной раз обвинил Иран в стремлении создать ядерное оружие и финансировании группировок, которые воюют против американцев.

Тегеран подобные обвинения отвергает.