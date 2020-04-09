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Число погибших от коронавируса в Испании перевалило за 15 тысяч человек

15:49, 09 апреля 2020
Мир
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В Испании волна смертей от коронавируса снова снижается / REUTERS

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Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Испании. Отмечается, что в сравнении с данными за 7 апреля число погибших за сутки сократилось. Так, на утро 8 апреля сообщалось о 757 погибших.

Кроме того, уровень прирост числа новых случаев заболевания последние двое суток держался на одном уровне.

На сегодня в стране зафиксировано 152 446 случаев COVID-19. 52 165 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 человек.

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