В Испании второй день подряд растет волна смертей от коронавируса

На сегодня жертвами болезни в Испании стали 14 555 человек.

В Испании за минувшие сутки, 7 апреля, от COVID-19 скончались 757 человек. Это больше, показателя на вторник (за 6 апреля), когда число жертв достигло 743 человек.

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Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на на данные Министерства здравоохранения Испании.

Трендом с ростом числа жертв прервал серию из пяти дней, когда число жертв начало снижаться. Это породило надежду, что введенные в Испании жесткие меры карантина начали давать свои плоды.

По состоянию на 8 апреля, жертвами болезни в Испании стали 14 555 человек. Число подтвержденных случаев болезни составляет 146 690. Более 48 тысяч пациентов выздоровели.

На сегодня во всем мире уже 1,4 миллиона больных COVID-19 и более 82 тысячи жертв пандемии.

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