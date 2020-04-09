Трамп уверен в завершении борьбы с коронавирусом "в недалеком будущем"
Президент США Дональд Трамп на брифинге 9 апреля заявил, что Соединенные Штаты "опережают график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса.
Об этом сообщает "Голос Америки".
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По словам Трампа, завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики произойдет в недалеком будущем.
"Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это произойдет уже в недалеком будущем", - сказал американский лидер.
Трамп отметил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно "с профессионалами…, с разными людьми, которые принимают решения".
Отметим, что США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом. В этой стране уже заболели более 429 тысяч человек, почти 14,7 тысяч человек скончались.
Ранее сообщалось, что в крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения.
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