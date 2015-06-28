Полиция заявила о намерении очистить улицы Еревана от протестующих вечером
16:10, 28 июня 2015Мир
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Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что сегодня после 23:00 (по армянскому времени) полиция «попытается восстановить общественный порядок» на проспекте Баграмяна.
REUTERS
Об этом он заявил в прямом эфире Азатутюн ТВ, сообщает Радио Свобода.
«В рамках закона полиция использует средства для того, чтобы на проспекте Баграмяна был восстановлен общественный порядок. Нарушители закона будут наказаны», – заявил Осипян.
Как сообщал УНИАН, тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране.
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Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что у армянских потребителей лопнуло терпение.
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