Полиция заявила о намерении очистить улицы Еревана от протестующих вечером

Об этом он заявил в прямом эфире Азатутюн ТВ, сообщает Радио Свобода.

«В рамках закона полиция использует средства для того, чтобы на проспекте Баграмяна был восстановлен общественный порядок. Нарушители закона будут наказаны», – заявил Осипян.

Как сообщал УНИАН, тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране.

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Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что у армянских потребителей лопнуло терпение.