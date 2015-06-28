Парламент Греции ратифицировал проведение референдума 5 июля - СМИ

Как сообщает агентство Франс Пресс, решение было принято 179 депутатами из 300, сообщает РИА Новости.

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В настоящий момент проводится проверка правильности подсчета голосов. До голосования премьер-министр Греции Алексис Ципрас уверенно заявил, что "греческий народ поднимается и скажет решительное "нет" ультиматуму" кредиторов.