Парламент Греции ратифицировал проведение референдума 5 июля - СМИ
03:55, 28 июня 2015Мир
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Греческий парламент в ходе срочного пленарного заседания в ночь на воскресенье большинством голосов ратифицировал предложение о проведении 5 июля референдума о принятии или отклонении предложения кредиторов.
REUTERS
Как сообщает агентство Франс Пресс, решение было принято 179 депутатами из 300, сообщает РИА Новости.
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В настоящий момент проводится проверка правильности подсчета голосов. До голосования премьер-министр Греции Алексис Ципрас уверенно заявил, что "греческий народ поднимается и скажет решительное "нет" ультиматуму" кредиторов.
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