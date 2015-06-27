В Греции проведут референдум относительно предложенного кредиторами плана спасения экономики

Об этом сообщает The Guardian.

Ципрас в обращении к гражданам отметил, что грекам был предъявлен ультиматум, и они предстали перед исторической ответственностью для ответа на этот ультиматум.

«Предложения кредиторов, которые противоречат европейским правилам и основным правам на труд, равенство и достоинство показывают, что цель некоторых партнеров и организаций - не жизнеспособное для всех сторон соглашение, а возможно, унижения народа всей Греции», - заявил Ципрас.

Ципрас отметил, что грекам нужно будет решить, соглашаются они на предложение ЕС, Европейского центрального банка и МВФ относительно роста налогов и уменьшение пенсионных расходов на 8 миллиардов долларов.

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"Я буду уважать результат, каким бы он не был", - заявил руководитель правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что очередная встреча министров финансов стран Еврозоны относительно долгового кризиса Греции не принесла результатов. Руководители минфинов намерены продолжить обсуждение греческой проблемы 27 июня, сообщают источники, близкие к переговорам.

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что выход Греции из еврозоны неизбежен, если Афины и международные кредиторы не придут к согласию в течение ближайших 5 дней.