В Нью-Йорке загорелся небоскреб "Трамп-тауэр" (видео)

02:55, 28 июня 2015
Мир
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В Нью-Йорке загорелся 58-этажный небоскреб "Трамп-тауэр".

Трамп-Тауэр / mesvoyagesaparis.com

Как передает телеканал NBC, возгорание произошло на 21-м этаже жилого здания, расположенного в районе Верхний Вест-сайд на Манхэттене, передает Росбалт.

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Сообщается, что пожарным удалось локализовать пламя. Причина пожара пока неизвестна.

В результате пострадал один человек.

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