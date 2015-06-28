В Нью-Йорке загорелся небоскреб "Трамп-тауэр" (видео)

В Нью-Йорке загорелся 58-этажный небоскреб "Трамп-тауэр".

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