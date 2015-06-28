В Нью-Йорке загорелся небоскреб "Трамп-тауэр" (видео)
02:55, 28 июня 2015Мир
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В Нью-Йорке загорелся 58-этажный небоскреб "Трамп-тауэр".
Трамп-Тауэр / mesvoyagesaparis.com
Как передает телеканал NBC, возгорание произошло на 21-м этаже жилого здания, расположенного в районе Верхний Вест-сайд на Манхэттене, передает Росбалт.
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Сообщается, что пожарным удалось локализовать пламя. Причина пожара пока неизвестна.
В результате пострадал один человек.
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