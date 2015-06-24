Ночью в Полтаве взорвался автомобиль с боеприпасами (фото, видео)

Как сообщает местный сайт Коло со ссылкой на очевидцев, автомобиль загорелся на ходу.

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Отмечается, что военные вовремя заметили возгорание и пытались его потушить. Однако уже через несколько минут вызвали пожарных. Припасы, которые были в прицепе, начали взрываться. Люди начали слышать взрывы еще в 1.00. В частности в микрорайонах "Алмазный", "Сады" и "Яр".

"Проснулись с мужем в 1 от звука сильных взрывов. Подумали, что, возможно, это какая-то диверсия. Из окна было видно, что неподалеку над трассой поднимался столб черного дыма. Постоянно, в течение 15 минут, не переставая, гремели взрывы. Позвонили в службу спасения, там сообщили, что произошла чрезвычайная ситуация и их сотрудники уже выехали на место. Даже в четыре утра были слышны одиночные взрывы", – цитирует сайт местную жительницу микрорайона "Яр" Лилию Гнатенко.

В то же время, как сообщили УНИАН очевидцы, после полуночи по трассе шла колонна военной техники и в одной из машин загорелась кабина. В результате пожара начались взрываться боеприпасы, которые перевозил данный автомобиль.

По данным издания, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.

"Машина ехала из Киева в зону АТО. Пострадавших нет, сейчас на месте работают пиротехники", – рассказал Юрий Сулаев, представитель УМВД в Полтавской области.

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Сообщают также, что чрезвычайная ситуация произошла в том месте, где нет жилых домов и за несколько сотен метров до автомобильных заправок. Дорогу сразу же перекрыли, чтобы никто не пострадал.

Официально причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

#Полтава. Метров 300 от места ночного взрыва машины с БК. Киевское Шоссе перекрыто. К МЕТРО не пускают. СМИ нет. pic.twitter.com/YOqDcwcYU5 — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) 24 Червень 2015

В то же время, как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, на данный момент пожар удалось потушить, на месте работают взрывотехники.