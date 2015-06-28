Митингующие в Ереване пытаются убедить полицию дать им время до вечера воскресенья

Организаторы акции — члены инициативы "Нет грабежу" — ведут переговоры с заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном, передает РИА Новости.

Они настаивают, что акция носит мирный характер и будет продолжаться в том же духе, пытаясь убедить полицию не прибегать к жестким действиям и не разгонять митинг, а дать им время до вечера воскресенья, когда они озвучат свое решение.

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В свою очередь, Осипян призывает участников акции соблюдать закон. "Митинг мирный, но незаконный", — заявил Осипян журналистам. Отвечая на вопрос, возможно ли, что полиция разгонит участников акции, он сказал: "Я бы не говорил "разогнать", но полиция может восстановить движение на проспекте Баграмяна". При этом он отметил, что согласно закону полиция может применить силу.

"Мы пытаемся убедить демонстрантов следовать закону, так как их действия в данное время незаконны", — добавил он.

Ранее в субботу президент Армении Серж Саргсян заявил, что намерен пригласить несколько участников акции, чтобы обсудить возможные пути решения сложившейся проблемы.

Участники акции не приняли озвученное в субботу Саргсяном предложение, в соответствии с которым кабмин возьмет на себя расходы, связанные с повышением тарифов на электричество, до завершения аудита компании "Электрические сети Армении" (100%-й "дочки" компании "Интер РАО").