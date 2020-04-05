В Австралии расследуют заражение COVID-19 на лайнере: более 600 пассажиров заболели после высадки

Коронавирусом заразились 622 человека, находившихся на борту круизного лайнера.

В Австралии возбудили уголовное дело в отношении владельцев круизного судна Ruby Princess, которых подозревают в предоставлении ложных данных о количестве инфицированных коронавирусом человек на борту.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Лайнер, который принадлежит британо-американскому круизному оператору Carnival Australia, пристал к берегу в Сиднее 8 марта.

На его борту находились 2700 пассажиров, которым позволили покинуть судно с минимальными проверками, хотя около десяти человек на то время имели симптомы респираторных заболеваний. Решение о высадке пассажиров на берег приняли после того, как чиновники сообщили о «низком риске» заражения и отсутствии симптомов COVID-19 у пассажиров судна. В свою очередь, власти могли предоставить разрешение только на основании данных от капитана судна, что инфекционные болезни на борту отсутствуют.

Позже оказалось, что коронавирусом заразились 622 человека, которые находились на борту лайнера. Это около десяти процентов от общего числа инфицированных SARS-CoV-2 в Австралии. Среди 35 человек, которые в настоящее время умерли от коронавируса, 11 были пассажирами Ruby Princess.

Правоохранители выясняют, были ли нарушены законы о национальной безопасности, государственной биозащиты и было ли совершено преступление по неосторожности, сообщил комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер. По его словам, еще рано говорить о совершении преступления, но уже сейчас есть доказательства того, что коронавирус распространился от пассажиров лайнера. Представитель Carnival Australia сообщил, что компания будет сотрудничать с правоохранителями в этом расследовании.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более чем 1,2 миллиона человек, из них летальных исходов – 64 774. Одновременно 246 893 человека выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.