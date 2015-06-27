МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в Сочи

Об этом было объявлено на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в ситуационном центре МЧС в Имеретинском районе Сочи, сообщает ТАСС.

Как сообщал УНИАН, наводнение в крупнейшей курортной агломерации Краснодарского края унесло по меньшей мере одну жизнь, более 400 домов оказались подтоплены.

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Многие жители города связали наводнение с нарушениями в ходе строительства олимпийских объектов при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.

По данным МЧС России, за первый час ливня в четверг выпало около 100 мм осадков при месячной норме 130 мм.

В ночь на пятницу главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что обстановка в Сочи стабилизировалась, а уровни воды в реках не достигают опасных отметок. При этом синоптики прогнозируют образование в Черном море смерчей с возможным выходом на сушу.

В течение последней недели рекордные осадки выпали в ряде городов европейской части России, включая Воронеж, Липецк, Курск и Москву.