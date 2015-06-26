Количество жертв теракта в Тунисе возросло до 37

Ранены 36 человек, рассказал министр здравоохранения арабской страны Саид Айди, передает Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

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По словам министра, состояние некоторых из пострадавших оценивается как критическое. Он также признал, что есть проблема с оказанием квалифицированной психологической помощи родственникам жертв.

В ведомстве сообщили, что точных данных о гражданстве погибших нет.

Стало известно, что нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй задержан.