В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

Вайоминг остался единственным штатом, где не зарегистрировано смертей от COVID-19.

В США за один день от коронавируса умерло по меньшей мере 830 человек.

Читайте также"Это вопрос жизни и смерти": Трамп прокомментировал необходимость карантина

Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, это самое большое количество случаев смерти в стране за один день с начала пандемии. Всего в США коронавирус унес жизни уже 3 834 людей, 185 499 инфицированы.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели США ждут очень напряженные этапы борьбы с распространением коронавируса типа COVID-19. "Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля, но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп.