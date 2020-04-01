В США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
09:53, 01 апреля 2020Мир
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Вайоминг остался единственным штатом, где не зарегистрировано смертей от COVID-19.
Иллюстрация \ REUTERS
В США за один день от коронавируса умерло по меньшей мере 830 человек.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, это самое большое количество случаев смерти в стране за один день с начала пандемии. Всего в США коронавирус унес жизни уже 3 834 людей, 185 499 инфицированы.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели США ждут очень напряженные этапы борьбы с распространением коронавируса типа COVID-19. "Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля, но это будут две очень болезненные недели", - заявил Трамп.
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