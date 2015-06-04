В России разбился истребитель МиГ-29

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Около 14 часов при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе полигона Ашулук потерпел аварию самолет МиГ-29. Оба пилота катапультировались. Их жизни и здоровью угрозы нет", - сообщили в Минобороны. Сообщается, что полет выполняли без боекомплекта, и никаких разрушений на месте падения нет.

Пилотов разбившегося истребителя нашли и доставляют в больницу, сообщил источник в экстренных службах региона, их эвакуируют на вертолете.

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"Оперативная группа спасательной службы выдвинулась к месту аварии для оперативной эвакуации катапультировавшихся пилотов и оказания при необходимости медицинской помощи", - подтвердили в Минобороны РФ.

Напомним, в мае британские истребители, которые базируются в Эстонии как часть полицейской воздушной миссии НАТО, перехватили российский военный самолет вблизи воздушного пространства Эстонии.