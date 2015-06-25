Более 100 военных учений пройдут в Румынии в течение года - СМИ

Об этом пишут в четверг румынские СМИ со ссылкой на заявления министра обороны Мирчи Душа по итогам его участия в заседании глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО, сообщает РИА Новости.

"Прогресс в пересмотре и оптимизации сил реагирования НАТО представляет собой формулу, которая лучше всего отвечает действующим угрозам. В Румынии планируется более 100 международных учений в этом году", — цитирует заявление министра издание Adevarul ("Правда").

Читайте такжеНа Аляске стартовали масштабные военные учения американской армии

Душа также добавил, что в настоящее время в Румынии проходят учения Trident Joust 15, которые являются частью крупной серии упражнений НАТО в Восточной Европе "Союзнический щит" (Allied Shield). В них принимает участие свыше 15 тысяч военных из 19 государств альянса и 3 стран-партнеров.

Комментируя решение Совета министров обороны стран НАТО об утверждении пакета по укреплению обороноспособности Молдавии, Душа отметил, что эти действия будут способствовать укреплению безопасности в регионе.

Читайте такжеПентагон сообщил о начале украинско-американских учений в Румынии

"Принятие пакета по укреплению обороноспособности Молдовы представляет собой не только вклад в обеспечение безопасности и стабильности этой страны, но и в нашу безопасность", — подчеркнул Душа.

Как известно, в среду в Брюсселе прошел саммит министров обороны стран-участниц НАТО, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования сил быстрого реагирования альянса. На саммите главы Минобороны НАТО также одобрили пакет по укреплению обороноспособности Молдовы.

Напомним, румынские парламентарии единогласно поддержали строительство двух объектов НАТО в Бухаресте в рамках новой оборонной стратегии альянса в Восточной Европе.