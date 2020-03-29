В Москве коронавирусом заражены более тысячи человек
11:08, 29 марта 2020Мир
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Мэр города заявил, что ситуация с коронавирусом «перешла в новую стадию».
В Москве - эпидемия коронавируса / REUTERS
На сегодня в Москве зафиксировано более тысячи заражений коронавирусом COVID-19.
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Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он в своем блоге.
Собянин также сообщил, что в субботу в Москве закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.
Напомним, сегодня в столицу прибыл спецпоезд сообщением «Москва-Киев», который доставил более 700 пожелавших выехать из РФ граждан Украины.
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