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В Москве коронавирусом заражены более тысячи человек

11:08, 29 марта 2020
Мир
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В Москве - эпидемия коронавируса / REUTERS

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Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он в своем блоге.

Собянин также сообщил, что в субботу в Москве закрылись около 55 тыс. точек питания и магазинов.

Напомним, сегодня в столицу прибыл спецпоезд сообщением «Москва-Киев», который доставил более 700 пожелавших выехать из РФ граждан Украины.

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