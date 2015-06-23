UNICEF: в мире ежегодно умирают 6 миллионов детей в возрасте до пяти лет

Такие данные приведены в отчете детского фонда ООН (UNICEF), передает DW.COM Согласно его данным, 285 тыс. женщин не выживают во время родов. Еще 58 млн детей не посещают начальную школу.

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В отчете UNICEF под названием "Прогресс ради детей" сообщается, что несмотря на значительные достижения международного сообщества, "миллионы детей продолжают жить в бедности, умирают в возрасте до пяти лет, не посещают школы и страдают хроническим недоеданием".

Вместе с тем эксперты отмечают определенную положительную динамику. Так, по данным UNICEF, начиная с 1990 года примерно вдвое снизилась смертность новорожденных - с 90 смертельных случаев на тысячу детей до 43 случаев. Также, по сравнению с 1990 годом, количество детей с недостаточным весом и недоеданием снизилось на 42 и 41% соответственно. Среди положительных изменений также снижение материнской смертности на 45%.

Специалисты UNICEF также сделали прогнозы на будущее относительно ситуации с поддержкой детей. По их подсчетам, с нынешних темпов развития, учитывая прогнозируемый рост численности населения, к 2030 году в мире умрут более 68 млн детей от случаев, которые можно предупредить. Также они прогнозируют, что в 2030 году 119 млн детей во всем мире будут недоедать. В докладе отмечается, что еще пройдет почти 100 лет, пока девочки из самых бедных семей Южной Африки смогут получить неполное среднее образование.