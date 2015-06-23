В Австралии хотят продать участок земли размером с Крым

Самый большой частный, не принадлежащий ни монарху, ни государству участок Земли на планете выставили на продаже за $325 млн. Ряд участков для скота в Австралии в сумме занимает более 23 тысячи км2, что сравнимо с площадью Донецкой области (26 тыс. км2) или Крыма (27 тыс. км2).

Всю эту территорию обслуживает всего 150 человек персонала по уходу за скотом, пишет Новое время со ссылкой на Independent.

Земли принадлежат семье сэра Сидни Кидмана, некогда бедного беглеца, который стал крупнейшим землевладельцем страны более ста лет назад.

На карте видно, что общая площадь участков семьи Кидмана составляет 101 тыс. км2 - шестую часть площади Украины. Контролирующая земли семейная компания была основана в 1899 году.

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В Австралии разгорелись споры относительно возможной продажи участков иностранцам. Представитель компании Ernst & Young South Australia, отвечающий за потенциальную сделку Дон Мэнифолд отметил: "Это хорошо управляемые животноводческий бизнес, правительство и надзор за иностранными инвестициями будут [контролировать сделку], поскольку речь идет о долгосрочном разрешении на выпас".

В Украине до 1 января 2016 года действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Вопрос о его снятии или продлении регулярно становится предметом политических баталий.