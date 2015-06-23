Соратник Путина из санкционного списка ЕС симулировал болезнь для въезда в Болгарию - СМИ

Россиянин из санкционного списка прикинулся больным, чтобы попасть в ЕС. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на неназванный источник, передает Дождь.

По информации издания, несколько недель назад Болгария впустила в Евросоюз «приближенного Путина». Это, по информации источника, было сделано на гуманитарных основаниях. В МИДе Германии изданию подтвердили, что запрет на въезд в Евросоюз по санкциям предусматривает некоторые исключения.

По информации немецкой разведки, отмечает Bild, россиянин симулировал болезнь и проводил деловые встречи. В МИДе Болгарии комментировать эту информацию отказались.

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В понедельник, 22 июня, Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России. В МИДе РФ заявили, что «в ЕС снова возобладало мнение русофобского лобби» и указали на «цинизм», так как о санциях было объявлено в день 74 годовщины нападения Германии на СССР.