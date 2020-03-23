COVID-19 сдержал горячие протесты в Чили (фото)
Протесты в Чили утихли после распространения в стране опасного типа коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает REUTERS.
«Сперва мы должны остаться в живых, а потом продолжить борьбу за изменение мира», – рассказал один из местных жителей, поддерживающих протесты в Чили.
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Впрочем, в центр города еще выходят время от времени кучки демонстрантов, но их количество не сравнить с количеством, в частности, октябрьских протестов. Однако сейчас участники акции придерживаются первичных мер безопасности во время пребывания в толпе.
Хоть власти Чили еще не объявили о полном блокировании города, но уже закрыли развлекательные заведения, также введен комендантский режим ночью.
Согласно свежим данным, от коронавирусной инфекции пострадало более 600 граждан уже на вторые сутки вспышки.
Протесты в Чили начались в октябре 2019-го-за повышения тарифов на метро. В последующие месяцы массовый беспорядок вызвал хаос во всей стране, опустошивший экономику и причинив ущерб на миллиарды долларов.