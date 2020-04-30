Коронавирус - карта распространения 30 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 апреля 2020 в мире инфицированы 3 195 316 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 апреля, десятка лидеров
- 1 040 488 США
- 236 899 Испания
- 203 591 Италия
- 166 543 Франция
- 166 441 Великобритания
- 161 539 Германия
- 117 589 Турция
- 99 399 Россия
- 93 657 Иран
- 83 944 Китай
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
227 705 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 60 999 человек. В Италии - 27 682 смерти, в Великобритании - 26 097 человек, в Испании - 24 275 человек, во Франции - 24 087 человек. По всему миру 981 128 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.