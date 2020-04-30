Коронавирус - карта распространения 30 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 апреля 2020 в мире инфицированы 3 195 316 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 апреля, десятка лидеров

1 040 488 США

236 899 Испания

203 591 Италия

166 543 Франция

166 441 Великобритания

161 539 Германия

117 589 Турция

99 399 Россия

93 657 Иран

83 944 Китай

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

227 705 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 60 999 человек. В Италии - 27 682 смерти, в Великобритании - 26 097 человек, в Испании - 24 275 человек, во Франции - 24 087 человек. По всему миру 981 128 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.