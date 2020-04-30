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Коронавирус - карта распространения 30 апреля

10:49, 30 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 30 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 апреля 2020 в мире инфицированы 3 195 316 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 апреля, десятка лидеров

  • 1 040 488 США
  • 236 899 Испания
  • 203 591 Италия
  • 166 543 Франция
  • 166 441 Великобритания
  • 161 539 Германия
  • 117 589 Турция
  • 99 399 Россия
  • 93 657 Иран
  • 83 944 Китай

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

227 705 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 60 999 человек. В Италии - 27 682 смерти, в Великобритании - 26 097 человек, в Испании - 24 275 человек, во Франции - 24 087 человек. По всему миру 981 128 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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