Коронавирус - карта распространения 26 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 26 марта 2020 в мире инфицированы 472 790 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 26 марта, десятка лидеров

81 736 Китай

74 386 Италия

69 197 США

49 515 Испания

37 323 Германия

27 017 Иран

25 600 Франция

10 897 Швейцария

9 640 Великобритания

9 241 Южная Корея

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

21 313 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 7 503 смертей. В Испании умерло 3 647 человека, в Китае - 3 291. По всему миру 114 870 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.