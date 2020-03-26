Коронавирус - карта распространения 26 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 26 марта 2020 в мире инфицированы 472 790 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 26 марта, десятка лидеров
- 81 736 Китай
- 74 386 Италия
- 69 197 США
- 49 515 Испания
- 37 323 Германия
- 27 017 Иран
- 25 600 Франция
- 10 897 Швейцария
- 9 640 Великобритания
- 9 241 Южная Корея
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
21 313 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 7 503 смертей. В Испании умерло 3 647 человека, в Китае - 3 291. По всему миру 114 870 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.