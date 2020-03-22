Землетрясение в Хорватии стало сильнейшим за последние 140 лет (фото)

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадал 15-летний подросток.

В Загребе, столице Хорватии, произошло сильнейшее за последние 140 лет землетрясение.

Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает Reuters.

Читайте такжеВ столице Хорватии произошло два мощных землетрясения (фото, видео)

Самый сильный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера. Затем последовали еще несколько, но меньшей силы. Эпицентр землетрясения был в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров.

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадал 15-летний подросток: на него упала часть фасада. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии.