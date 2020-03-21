Пустые улицы, патрули полиции и люди на балконах: как живут закрытые на карантин итальянцы (фоторепортаж)

Пытаясь сдержать пандемию коронавируса, итальянские города вводят более жесткие меры и новые ограничения.

Италия больше всего пострадала от пандемии коронавируса среди европейских стран. Еще 19 марта она обогнала Китай по количеству летальных исходов - более 4 тысяч случаев.

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Только за последние три дня в Италии от последствия заражения коронавирусом скончались более 1500 человек. При расчете на каждый день это больше, чем в Китае в пик эпидемии.

Пытаясь сдержать пандемию коронавируса, итальянские города вводят более жесткие меры и новые ограничения. Например, префектура Милана в пятницу распорядилась развернуть 114 военных, чтобы они контролировали соблюдение жителями приказа оставаться дома.

Итальянцы, которые вынуждены сидеть дома, отдыхают и занимаются спортом на балконах, там же устраивают концерты, танцуют. Многие вывешивают на балконах итальянские флаги в знак солидарности. Некоторые зажигают свечи в память о тех, кто погиб от коронавируса. Тех, кто выходит на улицы, останавливает полиция и проверяет документы.

Подробнее о том, как итальянцы переживают карантин — в фоторепортаже Reuters.

Напомним, 31 января Италия первой в Европе ввела режим ЧС в связи с коронавирусом. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение ближайших шести месяцев.