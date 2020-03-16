Грузия запретила въезд иностранных граждан с 18 марта

Запрет не распространяется на граждан, желающих вернуться на родину.

Правительство Грузии с 18 марта вводит запрет на въезд в страну иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте такжеГрузия приостанавливает прямые рейсы в Италию и вводит карантин для некоторых иностранцев

Об этом сообщил советник по международным вопросам премьера страны Ираклий Чиковани. «С 00:00 18 марта запрещается въезд на территорию страны граждан иностранных государств», - сообщил Чиковани о мерах, принятых премьер-министром Георгием Гахария на заседании Координационного совета по профилактике коронавируса, сообщает 1tv.ge.

По словам Чиковани, запрет не распространяется на граждан, желающих вернуться на родину.

В Грузии официально подтверждены 33 случая заболевания коронавирусом.

Ранее, с 14 марта, Грузия закрыла границу с Арменией и Азербайджаном, а с 16 марта - с Россией.

Кроме этого, горнолыжные курорты Грузии закрываются раньше намеченного срока, а ресторанам, кафе и барам была дана рекомендация ограничить непосредственное обслуживание посетителей.