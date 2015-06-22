Финляндия впервые открыто заявила, что Россия занимается шпионажем - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на финское издание Yle, знакомое с рапортами полиции безопасности Финляндии, Швеции и Норвегии.

Как отмечается, в этом году полиция безопасности Финляндии Supo впервые в истории назвала Россию страной, которая занимается шпионажем. Ранее в рапортах говорилось лишь об "иностранных государствах".

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По информации Supo, в частности, активизировалась работа в сфере распространения дезинформации на территории Финляндии. Также иностранных разведчиков интересуют связи Финляндии с ЕС и НАТО, современные технологии, энергетическая политика, работа служб безопасности.

Норвегия и Швеция уже в течение многих лет предупреждают об угрозе для национальной безопасности, которую несет разведывательная деятельность России.

В рапорте шведской полиции безопасности Säpo говорится, что российские разведчики действуют в стране под дипломатическим прикрытием", собирая сведения об оборону, экономику, технологии, науку и политических беженцев.