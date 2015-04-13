Эстония обвиняет Россию в шпионаже - СМИ

Об этом говорится в ежегодном отчете эстонской полиции (КАРО), передает Deutsche Welle.

В документе говорится о том, что несколько европейских стран направили в прошлом году своих шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием, и Эстония не была исключением.

Авторы доклада утверждают, что активнее всего российские спецслужбы интересовались парламентскими выборами, формированием нового правительства, а также присутствием в Эстонии военного контингента НАТО. В качестве примера одного из скандалов, который произошел из-за действий спецслужб, приводится утечка телефонного разговора министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в марте 2014 года.

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"Опасность российского влияния оценивается высоко", - пишет в предисловии к отчету директор эстонской спецслужбы Арнольд Синисалу. По его словам, важно не впадать в крайности, а четко видеть угрозу и действовать мудро. Как говорится в документе, отношения с Москвой становятся все прохладнее, поэтому в Эстонии ожидают, что шпионаж со стороны России станет еще более интенсивным.