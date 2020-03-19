Князь Монако Альбер II подхватил коронавирус

Несмотря на это, он продолжает работать из своих апартаментов.

62-летний князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, однако состояние его здоровья не вызывает беспокойства.

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Уточняется, что монарх продолжает работать, за его здоровьем наблюдает врач.

«Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов. Он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками», – рассказали во дворце.

Также в заявлении князь попросил жителей ограничить передвижение и до минимума сократить контакты.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом.