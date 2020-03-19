В США похороны умерших из-за коронавируса будут записывать на видео для семьи

На траурную церемонию пускают только близких родственников.

В США из-за пандемии коронавируса похороны начали снимать на видеокамеру, чтобы их могли увидеть далекие родственники. На процессию пускают только близких.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Fox News.

Коронавирус забирает все больше жизней в США и по всему миру, поэтому даже на похоронах все чаще прибегают к предупредительным мерам против распространения заболевания. Центр по контролю и профилактике заболеваний составил рекомендации, согласно которым среди присутствующих на похоронах должны быть только ближайшие члены семьи. Для других церемония может транслироваться в Интернете.

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Такие меры нужны для того, чтобы поддерживать "социальное дистанцирование", а не из-за риска заражения COVID-19 от умершего человека.

В Великобритании также начали проводить похороны дистанционно. В Ирландии же рекомендовали отложить проведение похорон, а в Италии, которая серьезно пострадала от вспышки китайского вируса, похороны запретили.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.