Стало известно, кто представит США на параде 9 мая в Москве

Ранее американский президент отказался ехать в Москву на парад ко Дню победы.

Американскую делегацию на параде 9 мая в Москве возглавит советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Как пишет "Дождь", об этом сообщил посол США в России Джон Салливан.

"Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех", - заявил американский дипломат.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что Зеленского пока не приглашали посетить Москву 9 мая

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп отказался приехать на парад 9 мая в Москву.

В украинском МИД ранее заявляли, что не получали приглашения на парад для президента Владимира Зеленского. В августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона направит президенту Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне.