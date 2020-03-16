В Италии от коронавируса умер архитектор, построивший олимпийский стадион в Барселоне

Витторио Греготти был одним из основоположников современной итальянской архитектуры.

Итальянский архитектор и урбанист Витторио Греготти умер из-за пневмонии, вызванной коронавирусом.

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Он умер в воскресенье в одной из миланских больниц в возрасте 92 лет, сообщает kommersant со ссылкой на The Architect`s Newspaper.

Греготти был одним из основоположников современной итальянской архитектуры. Он является автором около полутора тысяч архитектурных проектов, среди которых оперный театр Арчимбольди в Милане, культурный центр Белем в Лиссабоне и Большой театр Прованса во Франции. При участии итальянского архитектора был реконструирован Олимпийский стадион в Барселоне, а с 1974 по 1976 год он был директором по изобразительному искусству на Венецианской биеннале.

Сейчас в той же больнице с симптомами коронавирусной инфекции остается супруга Греготти Марианна Мацца.