Кэмерон: Европа должна оставаться единой в вопросе санкций

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон перед саммитом "Большой семерки", сообщает Reuters.

"Мы должны убедиться, что Европа остается единой", - сказал Кэмерон журналистам после прибытия на саммит, пишет Украинская правда.

"Это (санкции, - ред.) оказывает влияние на все страны. Но Великобритания, несмотря на преимущество в сфере финансовых услуг, не позволила этому встать на пути жесткой реакции на поддерживаемую Россией агрессию и я думаю, что другие страны должны сделать так же", - сказал он.

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Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что сейчас можно говорить только об усилении санкций против России.

Как известно, в воскресенье открывается двухдневный саммит "Большой семерки" с участием лидеров Германии, США, Японии, Канады, Франции, Италии и Британии.