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В Москве задержаны около 50 протестующих против политических репрессий

19:41, 14 марта 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Среди задержанных - правозащитник Лев Пономарёв и оппозиционер Сергей Удальцов", - говорится в сообщении.

Как сообщил в социальных сетях политик Дмитрий Гудков, в Таганском ОВД против Пономарева применили меры физического воздействия.

Иллюстрация REUTERS

Активисты планировали окружить здание ФСБ, выстроившись вокруг него на расстоянии вытянутой руки. Один из организаторов субботней акции Ольга Мирясова в разговоре с газетой "Коммерсантъ" назвала протест возле Лубянки "отсылкой к акции 1989 года". Тогда москвичи в День политзаключенного 30 октября окружили здание КГБ живой цепью, отмечает Радио Свобода.

По словам очевидцев, полиция начала отправлять участников в автозаки сразу после начала пикетов. Сейчас задержанных развезли по отделениям полиции. В чём их обвиняют – пока не сообщается.

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