НАТО: Россия начала использовать ядерное оружие как инструмент в своей стратегии запугивания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что использование Россией ядерного оружия в качестве инструмента запугивания вызывает глубокую тревогу.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН, отвечая на вопрос относительно заявлений Москвы о возможности размещения в Крыму ядерного оружия.

"Россия начала использовать ядерное оружие как инструмент в своей стратегии запугивания. Недавнее использование Россией ядерной риторики и учения вызывают глубокую тревогу и опасения в плане соответствия Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такие действия и риторика не способствуют прозрачности и предсказуемости в контексте среды безопасности, которая резко изменилась в связи с агрессивными действиями России в Украине", - заявил он.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО не представляет угрозы для России.

"НАТО является оборонительным союзом, и ядерная доктрина Альянса полностью соответствует Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы пересмотрели нашу ядерную политику, и решили на саммите в Чикаго три года назад, что это было целесообразно", - подчеркнул генсек.

Полное интервью генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга читайте в эксклюзивном материале УНИАН.