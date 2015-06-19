В Индии в результате пожара в гостинице погибли 10 человек
09:42, 19 июня 2015Мир
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По меньшей мере 10 человек погибли и более десятка пострадали в результате пожара, вспыхнувшего сегодня утром в одном из отелей на севере Индии.
REUTERS
Об этом сообщили власти Индии, передает радио "Свобода". По данным полиции, пожар сначала начался в ресторане в городе Пратапгарх, в штате Уттар-Прадеш, затем огонь перекинулся на соседнее здание, где расположен отель.
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13 гостей отеля при попытке выбраться из горящего 4-этажного здания, получили ожоги различной степени тяжести. По меньшей мере 9 с серьезными ожогами госпитализированы.
Пожар потушили, предварительная его причина – короткое замыкание электропроводки.
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