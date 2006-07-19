В Италии полиция освободила из рабства 113 граждан Польши

В Италии полиция освободила 113 граждан Польши, которых работодатели принуждали к рабскому труду.

Сельскохозяйственные рабочие из Польши жили в так называемых рабочих лагерях. Их принуждали к рабскому труду и платили за работу всего один евро в час.

Польских рабочих охраняла группа вооруженных украинцев, итальянцев и поляков. Сопротивляющихся поляков избивали, травили собаками, угрожали применением оружия, сообщает ИА REGNUM. В Италии и в Польше уже задержаны 25 человек, обвиняемых в торговле людьми.

По данным Международной организации труда, по меньшей мере 12,3 млн людей во всем мире работают по принуждению или в рабских условиях. И не только в Азии, Африке и Латинской Америке, но и в развитых странах Европы.

newsru