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При обрушении карантинного отеля в Китае погибли шесть человек

09:37, 08 марта 2020
Мир
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В Китае обрушился отель, приспособленный под карантинный центр / REUTERS

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Как сообщает Reuters, по состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека. 36 из них госпитализированы.

Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.

Напомним, в Китае накануне вечером обрушился отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.

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