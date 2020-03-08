При обрушении карантинного отеля в Китае погибли шесть человек
09:37, 08 марта 2020Мир
238 0
В момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.
В Китае обрушился отель, приспособленный под карантинный центр / REUTERS
По меньшей мере шесть человек погибли и еще 28 остаются в ловушке под обломками отеля в китайском городе Цюаньчжоу.
Читайте такжеИталия из-за коронавируса закроет на карантин 12 провинций
Как сообщает Reuters, по состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека. 36 из них госпитализированы.
Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек.
Напомним, в Китае накануне вечером обрушился отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter