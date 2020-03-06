С пакетом на голове: в Москве погибла пара украинских шахматистов - СМИ (видео)
08:26, 06 марта 2020Мир
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По данным СМИ, украинские спортсмены погибли от отравления веселящим газом.
Станислав Богданович и Александра Вернигора / Фото: Facebook, Stanislav Bogdanovich
В Москве погибли 27-летний гроссмейстер из Одессы Станислав Богданович и его девушка, 18-летняя шахматистка Александра Вернигора.
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Об этом сообщают российские СМИ.
Как сообщается, тела погибших были обнаружены в квартире на западе Москвы.
"По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", - передает ТАСС.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Станислав Богданович был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам 2013 года. Александра Вернигора училась в МГУ и была профессиональной шахматисткой.
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