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С пакетом на голове: в Москве погибла пара украинских шахматистов - СМИ (видео)

08:26, 06 марта 2020
Мир
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Станислав Богданович и Александра Вернигора / Фото: Facebook, Stanislav Bogdanovich

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Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, тела погибших были обнаружены в квартире на западе Москвы. 

"По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты", - передает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Станислав Богданович был гроссмейстером и чемпионом Украины по быстрым шахматам 2013 года. Александра Вернигора училась в МГУ и была профессиональной шахматисткой.

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