ЕС выделит Грузии 3 миллиона евро для борьбы с последствиями масштабного наводнения

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Как отмечается, средства будут предоставлены через бюджетную поддержку.

"Мои мысли с жертвами этих разрушительных наводнений. Европейский Союз стоит рядом с народом Грузии и готов оказать помощь семьям в Тбилиси для того, чтобы восстановить их дома и начать новую жизнь", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан.

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Кроме того, Еврокомиссия также предоставит €400 тыс. гуманитарных средств для помощи наиболее пострадавшим семьям.

Это финансирование поможет Грузии в предоставлении чрезвычайной помощи, включая продовольствие, предметы домашнего обихода, таких как одеяла и кухонные наборы, вода, предметы гигиены и лекарства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня началось разрушительное наводнение.