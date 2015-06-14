Масштабное наводнение в Тбилиси: в городе нет газа и света, убытки достигли 18 миллионов долларов

Об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладазе на заседании Совета по управлению кризисами, передает РИА Новости.

По данным министра финансов Грузии Нодара Хадури, ущерб, нанесенный стихией оценивается примерно в 40 миллионов лари (порядка 18 млн долл).

"Подсчет ущерба все еще продолжается, но, по предварительным данным, он достигает до 40 миллионов лари. Сегодня мы приступили к работам на 10 миллионов лари. Министерство финансов владело некоторым инвентарем, и мы сегодня же передадим его мэрии Тбилиси, которые затем раздаст его пострадавшим семьям", - заявил Хадури.

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Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также поручил Минфину раздать каждой пострадавшей семье по 10 тысяч лари (около 4,5 тыс долл).

Власти попросили горожан не покидать дома.

Мэр города Давид Нармания сообщил о 12 жертвах наводнения, однако грузинские СМИ с каждым часом сообщают о найденных новых жертвах.

Понедельник, 15 июня, объявлен днем траура.

Как сообщал УНИАН, сильный ливень с градом и ветром прошел в Тбилиси в ночь на воскресенье. В результате стихии оказались повреждены жилые дома, дороги, объекты инфраструктуры. Из затопленного зоопарка сбежали более 30 хищных животных, при этом его территория полностью уничтожена.