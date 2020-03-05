В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Первой жертвой коронавируса в Калифорнии стал пожилой человек.

Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет.

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Как передает Reuters, первой жертвой коронавируса в Калифорнии стал пожилой человек в округе Плейсер недалеко от Сакраменто, рассказали представители органов здравоохранения. Это первый случай смерти от коронавируса за пределами штата Вашингтон.

Число жертв коронавирусной инфекции выросло до 11 человек в среду, тогда же были зафиксированы новые случаи заболевания в районах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил ЧП. «Штат Калифорния задействует все уровни правительства, чтобы помочь выявить случаи заболевания и замедлить распространение этого коронавируса», - говорится в заявлении Ньюсома.