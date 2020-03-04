Вспышка коронавируса: в Италии хотят запретить рукопожатия, объятия и поцелуи

Правительство страны готовит рекомендации с целью предотвращения распространения вируса-убийцы.

Правительство Италии намерено утвердить на своем заседании новые меры по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

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Так, жителям будут рекомендовать воздерживаться от рукопожатий, объятий и поцелуев. Людей также могут попросить держаться на расстоянии метра друг от друга.

Кроме того, людям старше 75 лет рекомендовано оставаться дома, а иногда это будет касаться и людей старше 65 лет, если у них слабое здоровье.

Также предлагается отменить все конференции и совещания, а спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, могут проходить при отсутствии зрителей.

Такие мероприятия планируют применять ко всей страны как минимум на протяжении 30 дней.

В дополнение к этому правительство стремится укрепить систему здравоохранения, увеличив на 50% количество мест в отделениях интенсивной терапии, которые в настоящее время испытывают бешеное давление в связи с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 4 марта количество зараженных новым коронавирусом в мире выросло до 92,5 тыс. пациентов. Covid-19 унес 3 тыс. 174 жизни.