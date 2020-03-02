В Южной Корее лидеров церкви могут обвинить в убийстве из-за смерти от COVID-19

Как оказалось, большинство зараженных коронавирусом в стране принадлежали к сомнительному религиозному течению.

В Южной Корее собираются выдвинуть обвинения в убийстве против лидеров тайной церкви, которая оказалась в эпицентре усиления вспышки коронавируса в стране. Об этом стало известно на фоне роста глобального количества жертв выше отметки в три тысячи людей.

Как пишет Reuters, мировые фондовые биржи вернули себе определенный покой из-за надежды, что глобальное сокращение процентных ставок смягчит экономические последствия от распространения опасного вируса. На прошлой неделе он вызвал наибольший обвал на биржах со времен финансового кризиса 2008 года. Глобальное количество жертв возросло до 3044 людей.

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В ходе одной из крупнейших вспышек за пределами Китая в Южной Корее было зафиксировано 26 смертей и еще 599 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество случаев возросло до 4335. Среди всех новых зараженных граждан Южной Кореи 377 живут в городе Тэгу. Там базируется церковь Синчонджи Церковь Христа. Большинство южнокорейских случаев заражения, как оказалось, связаны именно с этой церковью после того, как ее члены посетили город Ухань в Китае, откуда происходит вирус.

Правительство в Сеуле попросило прокуроров запустить расследование по обвинениям в убийстве против лидеров религиозного движения, основанного Ли Мэн-Хи. Мэр Сеула Парк Вон Сун заявил, что если бы Ли и другие лидеры течения сотрудничали, превентивные меры могли бы остановить распространение смертельного вируса.

«Ситуация очень серьезная и острая. Но где лидеры Синчонджи включая Ли Мен Хи, главным режиссером этого кризиса?» - написал мэр Сеула в Facebook.

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Власти столицы Южной Кореи сообщилb, что подалb уголовную жалобу в Центральный отдел прокуратуры с просьбой начать расследование против Ли и 12 других лидеров на основании обвинений в убийстве и нарушении закона о контроле заболеваний.

Ли стал на колени и попросил прощения у страны за то, что член его течения заразил многих других, назвав при этом вирус «большим бедствием».

«Мы стараемся, но не можем остановить распространение вируса», - сказал он.

Пока не известно, как много погибших от коронавирусf в Южной Корее напрямую связаны с религиозным течением.