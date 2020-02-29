Папа Римский третий день отменяет встречи из-за сильной простуды

Однако личные встречи Папа Франциск не отменял.

Папа Римский Франциск уже третий день подряд отменяет обязательные аудиенции из-за сильной простуды.

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Были отменены две аудиенции за сегодня - встреча в Апостольском дворце, где Папа должен был произнести речь, и аудиенция международной организации по биоэтике и членов религиозного ордена Легиона Христа, передает 112.ua.

Также сообщается, что Папа Франциск продолжает работать из своей резиденции в отеле Санта-Марта в Ватикане. Одиночные приемы также не отменены. В частности, сегодня Папа встретился с главой епископской канцелярии Ватикана, послами Франциска в Ливане и Франции и украинским архиепископом.

Отмечается, что 83-летний Папа в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания. Но ранее, за семь лет пребывания на посту, он никогда не отменял официальные аудиенции несколько дней подряд.