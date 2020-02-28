В Турции перекрыли доступ к популярным соцсетям

Отключение произошло сегодня около полуночи.

После атаки сирийских правительственных войск на турецких военных в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибло 33 человека, власти Турции закрыли доступ к нескольким популярным соцсетям на территории страны.

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В частности, доступ к соцсетям был закрыт сегодня около полуночи. Под закрытие попали Facebook, Instagram, YouTube и Twitter. Пользователи не могут обновить эти сети, чтобы увидеть новые посты. В настоящее время перекрытие доступа все еще действует.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в сирийской провинции Идлиб был нанесен на авиаудар,в результате которой погибли минимум 33 военнослужащих ВС Турции, более 30 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.